Sınav telaşı bitti, sıra barınmada: Sistem ya özele ya tarikata itiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) açıklanmasının ardından tercih süreci de başladı. 13 Ağustos’ta bitecek tercih sürecinden sonra üniversiteyi yaşadığı ilden başka bir yerde okuyacak öğrenciler için yeni bir süreç başlayacak. Öğrenciler en temel ihtiyaçlarından biri olan barınma sorunu çözüme kavuşturmaya çalışacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçen yılın eylül ayında yayımladığı istatistiklere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı 843 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 953 bin 229 kapasite bulunuyor. KYK yurtlarında kalan mevcut öğrencilere bu yıl tercih yapacak öğrencilerin de eklenmesiyle yurt kapasiteleri yine yetersiz kalacak ve yüksek fiyatlı özel yurtlar ile tarikat yurtları, kapasite yetersizliği nedeniyle devlet yurtlarında barınma hakkına erişemeyen öğrenciler için seçenek haline getirilecek.

KYK’de ücretler henüz belli olmadı. Ankara özelindeki vakıf yurtlarına bakıldığında ise Işıklar Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Özel İhlas Vakfı’nın yurdunda standart 4 kişilik odanın bir eğitim öğretim yılı için fiyatı 165 bin lira. Önceki dönemlerde bu yurda kayıt olan öğrencilere GSB tarafından barınma ve beslenme amaçlı destek ücreti yatırıldığı biliniyor.

Nakşibendilik geleneği içinde yer alan Erenköy Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Muradiye Vakfı’nın bir yurdunda ise standart 2 kişilik odanın bir eğitim öğretim yılı için fiyatı 280 bin lira olduğu öğrenildi. Merkezi konumda olan özel bir yurtta ise bir eğitim öğretim dönemi için 1 kişilik odaya 425 bin, 2 kişilik odaya 325 bin, 3 kişilik odaya 277 bin 500, 4 kişilik odaya 230 bin lira ücret isteniyor.