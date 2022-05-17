Sinbo işçilerine takipsizlik verildi, ‘barışçıl eylem hakkı’ tescillendi

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

“İnsanca çalışma ve yaşam koşulları” için eylem yapan Sinbo işçileri, Birleşik Gençlik Meclisleri ile Tüm Otomotiv ve Metal İşçileri Sendikası öncülüğünde 13 Ağustos 2021’de Ankara’da eylem çağrısında bulundu. Eylem alanına yürüyen işçilere polis “dağılın” ihtarı yaptı. Alana varmadan yapılan müdahaleyle işçiler gözaltına alındı. İşçiler hakkında “ihtara karşın dağılmadıkları” gerekçesiyle başlatılan soruşturmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “kovuşturmaya yer olmadığına” karar verdi.

İşçilerin “pasif direniş gösterdiği” kaydedilen kararda, AİHM’nin “günlük yaşamın akışını belirli oranda bozacak bir karışıklığa ve karşıt tepkilere yol açabilecek durumların tek başına toplantı ve gösteri yapma hakkına müdahaleleri haklı kılmayacağının öngörüldüğü” kararı vurgulanarak “kişilerin toplanma özgürlüğünden yoksun bırakılmaması ve buna belli ölçüde hoşgörü gösterilmesi gerektiğine” işaret edildi. “Şiddet içermeyen barışçıl bir gösterinin ceza kovuşturmasına konu edilmesinin orantısızlık yaratacağı” aktarılan kararda ayrıca, “ihtara karşın dağılmamanın tek başına suç oluşturmadığına” dikkat çekildi.

"HUKUKUN ÜSTÜNDE MİSİNİZ?"

Kararı Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Doğan Erkan, işçilere müdahale eden polise “Siz savcının, hukukun üstünde misiniz” diye sordu. Erkan, “Bu karar, AİHM içtihatlarına tümüyle uygun. Savcılık, bu kararın bir örneğini, işlemi yapan kolluk görevlilerine de göndermeli. Biz de güvenlik şubeye ayrıca göndereceğiz. Polis artık barışçıl eylemlere müdahale edemez. Yıllardır söylediğimiz barışçıl toplanma hakkının korunması gereği tescillenmiş oldu. Haksız müdahale emrini veren polislere suç duyurusu yapacağız ve haksız gözaltı tazminatlarının, saldırı emri veren amirlere rücu edilmesi için elimizden geleni yapacağız.”