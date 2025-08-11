Sındırgı’da ağır hasar alan marketi tahliye eden yurttaş: 'Burada devlet yok. Hani seferberlik, hani yardım?'

Sındırgı’da dün akşam 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğünde depremin ve artçıların ardından bazı yurttaşlar geceyi dışarıda geçirdi. Günün aydınlanmasıyla birlikte hasar da ortaya çıktı. İlçe merkezinde yıkılan 3 katlı binadan numuneler alındı. Emniyet ekipleri de burada çalışmalarını yürüttü.

“HERKES FOTOĞRAF ÇEKİLİP GERİ DÖNÜYOR”

Ağır hasar alan bir apartmanın girişinde bulunan market de sahipleri ve yakınları tarafından tahliye edildi. İşletmeciler, “Herkes seyirci. Yardımcı yok. Burada devlet yok. Bütün dükkanı kendimiz boşaltıyoruz. Herkes gelip fotoğraf çekilip geri dönüyor. Hani seferberlik, hani yardım? Buradan daha kötü olan yer var mı, bilmiyoruz. Şu anki durum bu. Bütün imkanlar kendi imkanlarımız. Biz burada kimseyi göremiyoruz şu anda. Sadece Orman İşletme personeli destek verdi. Başka hiç kimseyi göremedik. 35-40 yıllık bina. Sabah 08.00’den beri topluyoruz. Yıkılan yerler fazla değil. Burada 2 binin üzerinde personel var. Trafiği denetleyen bile yok. Yollarda herkes kafasına göre takılıyor” diye tepki gösterdi.