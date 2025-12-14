Sındırgı'da deprem!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının saat 23.10’da kaydedildiğini duyurdu.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Merkez üssünün Sındırgı ilçesi olduğu sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

İlk belirlemelere göre deprem sonrası herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. AFAD tarafından paylaşılan teknik verilere göre depremin büyüklüğü 3,7 (Ml), derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.