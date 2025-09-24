Sındırgı'da deprem: İzmir'den hissedildi!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Söz konusu deprem İzmir'den de hissedildi.
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-24
Saat:01:27:48 TSİ
Enlem:39.18611 N
Boylam:28.18917 E
Derinlik:7 km
