Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sındırgı'da deprem: İzmir'den hissedildi!

Sındırgı'da deprem: İzmir'den hissedildi!

24.09.2025 01:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sındırgı'da deprem: İzmir'den hissedildi!

AFAD, Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, İzmir'den de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.27'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Buna göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Söz konusu deprem İzmir'den de hissedildi. 

İlgili Konular: #deprem #afad #Sındırgı