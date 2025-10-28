Sındırgı peş peşe sallanıyor: Naci Görür'den 'hasarlı evlerden uzak durun' çağrısı

Balıkesir Sındırgı merkezli gerçekleşen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Söz konusu depremin ardından, pek çok artçı deprem de gerçekleşti.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Görür, şunları yazdı:

"Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun"