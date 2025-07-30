Sinema biletleri el yakıyor: Son 25 yılın en pahalı dönemindeyiz!

2025 yılının ilk yedi ayını geride bıraktığımız dönemde toplam seyirci sayısı yaklaşık 15,3 milyon civarında kaldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %27,8, pandemi öncesi 2019’un aynı dönemine göre ise %48,2 oranında ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Dünyanın önde gelen sinema pazarlarında ise seyirci kaybı %20-25 bandında değişiyor.

Seyirci sayısındaki düşüşe rağmen, toplam hasılat 3,12 milyar Türk lirası ile pandemi öncesi son tam yıl olan 2019’un 980,4 milyon lira seviyesinin çok üzerinde bulunuyor. Bu durumun başlıca nedeni, enflasyon nedeniyle artan bilet fiyatları olarak gösteriliyor.

Box Office Türkiye’nin yaptığı enflasyon düzeltmesine göre, hasılat aslında 2010 seviyesine gerilemiş durumda. Bilet fiyatlarının enflasyonun çok üzerinde artması, seyirci sayısındaki sert düşüşün en önemli nedeni olarak öne çıkıyor. Alım gücünün azalması, sinema seyircisinin azalışında etkili olurken, bilet fiyatlarının yüksekliği sinemaya erişimi zorlaştırıyor.

Sonuç olarak, Türkiye’de sinema sektörü, seyirci sayısındaki düşüşe rağmen artan bilet fiyatlarıyla toplam hasılatını artırmayı başarsa da, sinema biletlerinin son 25 yılın en pahalı seviyesine ulaşması, sektörün geleceği açısından önemli bir uyarı niteliğinde.