Sinema-televizyon meslek örgütleri ‘sansüre hayır’ sloganıyla eylem yaptı: 'Sansür normalleştirilemez'

Yayınlanma: 17.01.2024 - 17:31

Güncelleme: 17.01.2024 - 17:33

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçen haftalarda Kızıl Goncalar isimli dizi hakkında idari para cezası verdi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, RTÜK tarafından 'Kızıl Goncalar' dizisine verilen 2 kez program durdurma ve 9 milyon cezayı onayladı.

Dizi ve filmlere gelen cezalar ve sansürler tepkilere yol açarken sinema, televizyon, tiyatro, reklam sektöründe faaliyet gösteren Emek ve Meslek örgütleri “sansüre hayır” başlığıyla dün Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde eylem yaptı.

(Fotoğraf: Vedat Arık)

Meslek örgütleri adına ortak basın açıklamasını okuyan Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Ece Dizdar, "Kızıl Goncalar dizi filmi 'Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar' bulunduğu gerekçesiyle iki kez program durdurma ve 9 milyon TL para cezası verilmesiyle sansür uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Bizler bu sansür uygulamalarıyla elbette ki ilk defa karşılaşmıyoruz. Tiyatro, sinema, dizi film gibi sanatın her alanında sıkça gördüğümüz sansür uygulamalarının normalleştirilmesi, sansürün kendisinden daha tehlikeli sonuçlar doğuracaktır" dedi.

“İŞ KAYBINA UĞRUYORUZ”

Bir korku ikliminin yaratıldığının altını çizen Dizdar, "Cezalandırma, yasaklama, soruşturma, hedef gösterme, tehdit etme gibi yöntemlerle karşımıza çıkan sansürle bir korku iklimi yaratılmaya çalışılmaktadır. Sanatsal ifade özgürlüğünün önündeki engellemeler sadece yayın durdurma, para cezası gibi yöntemlerle karşımıza çıkmıyor. Örneğin yıllardır tadilat var gerekçesiyle son dakika iptal edilen tiyatro oyunları, “kamu güvenliği” gerekçe gösterilerek iptal edilen konserler, gösteriler, sergiler, şehirlere girmesi engellenen ekipler, bakanlık tarafından verilen desteklerin geri çekilmesi, gösterimi durdurulan belgeseller ve sinema filmleri, iptal edilen festivaller... Ekipler hedef gösteriliyor, binlerce çalışan ücretlerini alamıyor ve iş kayına uğruyor" dedi.

(Fotoğraf: Vedat Arık)

“NEFES ALAMIYORUZ”

"Sansür, yasaklar ve engellemelerden dolayı nefes alamıyoruz" diyen Dizdar, "Sansür normalleştirilemez. Sansürün ve sansürün yarattığı dolaylı sonuçlar karşısında tüm meslektaşlarımızı bir arada olmaya davet ediyoruz. Yalnız değiliz, bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Sanatsal ifade özgürlüğümüzün önündeki engeller kaldırılsın, sanatçı özgür kalsın" ifadelerini kullandı.