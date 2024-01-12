RTÜK Başkanı Şahin 'sansürü' savundu: Kızıl Goncalar 'dakika bir gol bir' yaptı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 17:06

Güncelleme: 12.01.2024 - 17:06

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ses getirdi. Yıllar sonra ekranlara dönen Özgü Namal ve Özcan Deniz’in başrolü paylaştığı dizi iktidar çevrelerince hedef gösterildi.

RTÜK’e şikayet edilen diziye tepkilerin ardından 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verildi. Kızıl Goncalar’ın, “Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içermesi nedeniyle ceza verildiği açıklandı.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtti.

‘36 BİNE YAKIN VATANDAŞIN TEPKİSİ GÖRMEZDEN GELİNEBİLİR Mİ?’

Günler sonra ise TV100’den Hacı Yakışıklı’nın sorularını yanıtlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızıl Goncalar’la ilgili konuştu.

Şahin, “Kızıl Goncalar dizisi ‘dakika bir gol bir’ yaptı. Bakın RTÜK 1994 yılında kuruldu. RTÜK’ün tarihi boyunca bu denli şikâyet alan yapım hatırlamıyorum. 36 bine yakın vatandaşın tepkisi görmezden gelinebilir mi? Uzmanlarımız yapımı titizlikle ele aldı. Dizideki hassas noktaları belirledik, yayıncılık ilkelerine aykırı halleri tek tek çıkardık. Hiç kimse Türk halkının millî ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez. Algı oyunlarıyla vatandaşlarımızı aşağılayamaz” dedi.

‘GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKA BAKA YAPILANLARA SESSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL’

Şahin “Bizim görevimiz RTÜK olarak vatandaşlarımızın hakkını savunan 6112 sayılı yasayı uygulamaktır. Hiç kimsenin halkın bir bölümünü hakir görmeye hakkı yoktur. Gözümüzün içine baka baka yapılanlara karşı sessiz kalmamız mümkün değildir” ifadelerini kullandı.