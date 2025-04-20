Sınıfta 'tüfekle' poz veren müdür yardımcısına soruşturma

Yayınlanma: 20.04.2025 - 11:14

Güncelleme: 20.04.2025 - 11:17

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulda tüfekle poz veren Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, işlem başlatıldığını açıkladı.

HAREKETE GEÇİLDİ

Yapılan yazılı açıklamada, "@boykotyapannuri X adresinde yayınlanan 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Hüseyin Çinkaya'nın söz konusu pozu sosyal medyada gündem olmuş, Çinkaya'nın görevine son verilmesi konusunda yetkililere çağrı yapılmıştı.