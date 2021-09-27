Sinir krizi geçirdiği iddia edilen şahıs evi yakmaya kalkıştı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 21:42

Aksaray’da evde yalnızken sinir krizi geçirerek pencere camlarını kırıp eşyaları parçalayan, mutfağı da ateşe veren şahıs, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Amcası tarafından sakinleştirilerek ikna edilen şahıs evin kapısını açarken, polis kontrolünde ambulansa götürüldüğü esnada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hakaret etti.

POLİS EKİPLERİ ÇELİK YELEK GİYEREK MÜDAHALEDE BULUNDU

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi 1415. Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle sinir krizi geçiren E. O. (18) evde tek kaldığı esnada kapıyı kilitleyerek evin içindeki eşyaları duvardan duvara vurarak paramparça etti. Oda kapılarının ve pencerelerin camlarını kırarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eşyaları ve camları kırdıktan sonra mutfak ve 2 ayrı odayı ateşe veren şahıs, polis ekipleri tarafından dakikalarca ikna edilmeye çalışıldı. Polisin ikna çabaları işe yaramazken, dışarıda olan ailesi komşularından haber alarak hemen eve geldi. Eve gelen anne F. O. (41), çelik kapıya yumruklar atarak “Aç kapıyı” diye bağırırken, polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı çelik yelek giyerek müdahalede bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sırada eve gelen amca F. O. (41) yeğenini kısa sürede sakinleştirerek kapıyı açmaya ikna etti. Kapının açılması ile birlikte şahıs, polis kontrolünde olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Yardım ambulansına götürülürken, ambulansa bindirildiği sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hakaret etti. Evde çıkan yangın ise olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince büyümeden söndürüldü. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan şahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.