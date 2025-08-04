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Sınırda 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sınırda 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

4.08.2025 10:58:00
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İHA
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Sınırda 180 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük sahasında uyuşturucu operasyonu düzenledi. 

TIR'larla Türkiye’ye uyuşturucu sokmaya çalışan kaçakçılara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

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Narkotik Dedektör köpekleri ’Uzay’ ve ’Bodri’nin destekleriyle üç ayrı tırda yapılan aramada, 180 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esrar ve kokainden oluşan uyuşturucu maddelere el konulurken, operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin işlemleri sürüyor.

 

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