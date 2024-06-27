Sınırda insan kaçakçılığı yapan general tutuklandı
Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen general, Ankara’da gözaltına alındıktan sonra Şanlıurfa’ya gönderildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Gazetesi'nin gündeme getirdiği Suriye sınırında insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen general hakkında tutuklama kararı verildi.
Geçtiğimiz aylarda ve sonrasında Şanlıurfa’da yapılan bir operasyonda, emir astsubayı ile uzman çavuşun, Suriye’de görev yapan B.Ç. isimli generalin makam aracıyla sınırdan insan kaçakçılığı yaptığı ortaya çıkmıştı. Olay sonrası B.Ç. gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınan B.Ç. Şanlıurfa’ya getirildi. Burada işlemlerinin ardından Suriye sınırındaki Akçakale Adliyesine çıkarılan general B.Ç., mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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