Sinop İnceburun kıyısına 9 gün arayla ikinci ceset vurdu

Sinop’un İnceburun mevkisi kıyısında 9 gün önce bulunan bir cesedin ardından yeni bir erkeğe ait cansız bedene rastlandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 21:16
Sinop İnceburun kıyısına 9 gün arayla ikinci ceset vurdu
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Batı Karadeniz’deki sel felaketinin etkileri bölgeye halen yansıyor. 9 gün önce İnceburun mevkisinde kıyıya vuran erkek cesedinin ardından bugün aynı bölgede bir ceset daha bulundu.

Çevredekilerin cesedi fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi.

Jandarma ekipleri bayram turizminde yoğun kalabalığa ev sahipliği yapan bölgede çevre güvenliği aldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, savcının incelemesinin ardından cesedi bulunduğu yerden kaldırıldı. Trabzon Adli Tıp kurumuna sevk edilen cesedin kimliği yapılacak otopsi sonrası belli olacak.


Sinop İnceburun
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