Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği: 'Nükleer santral yapılabilmesi için Sinop’un onayının alınması lazım'

Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:49

Güncelleme: 05.07.2024 - 13:49

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği Dönem Sözcüsü Murat Şahin, “Cumhurbaşkanı her maaş zamlarında, EYT’de, seçimler öncesinde özellikle Akkuyu Nükleer Santrali’nden sonra Sinop’ta da nükleer santral yapılmayı hatta bunun haricinde İğneada’da da nükleer santral yapmayı düşünüyor. Bunun için de bazen 'Çin’le görüşüyoruz, Güney Kore’yle görüşüyoruz, Rusya’yla görüşüyoruz' diyor. Sinop’ta nükleer santral yapılabilmesi için Sinop’un onayının alınması lazım” dedi.

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği Dönem Sözcüsü Murat Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor” açıklamasını değerlendirdi. Şahin, şöyle konuştu:

“Nükleer santral ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı’nın bu ilk söylemi değil. Cumhurbaşkanı her maaş zamlarında, EYT’de, seçimler öncesinde özellikle Akkuyu Nükleer Santrali’nden sonra Sinop’ta da nükleer santral yapılmayı hatta bunun haricinde İğneada’da da nükleer santral yapmayı düşünüyor. Bunun için de bazen 'Çin’le görüşüyoruz, Güney Kore’yle görüşüyoruz, Rusya’yla görüşüyoruz' diyor. Akkuyu’da ki nükleer santrali yapan Nükleer A.Ş.’nin genel müdürü o da aynı şeyi söylüyor. 'Sinop’taki nükleer santrali yapma konusunda biz de hemfikir oluyoruz, görüşüyoruz, anlaşıyoruz' diyor. Ama şimdi Sinop daha nükleer santralin yapılabilmesi için santral alanı daha davalık. ÇED davası ortada yok. Çünkü bunlar daha önce hazırladıkları ÇED’de Japonya ile anlaşmış oldukları, Japonya’nın Mitsubishi ve Fransız ortaklığında yapılacak olan santraldi. Onunki Akmea-1 santral tipiydi. O Akmea-1 santral tipi Japonya ve Fransız ortaklığıyla yapılacaktı ve ona göre bir ÇED raporu hazırlanmıştı.

“SİNOP'UN ONAYININ ALINMASI LAZIM''

O ÇED raporunda biz Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği, EMO, Türk Tabipler Birliği, Sinop Çevre Dostları Derneği, Sinop Barosu bunun haricinde bir sürü yaklaşık 10 kurum ve 59 bireysel kişi olarak dava açtık. Daha sonra ÇED davası Samsun’da görülen 3’üncü İdare Mahkemesi’nde bizim talebimiz reddedildi, Danıştay’a gitti. Danıştay, Samsun İdari Mahkemesi’nin kararını bozarak tekrar geri gönderdi. Samsun İdari Mahkemesi tekrar direndi ve tekrar Danıştay’a gitti. Danıştay Daireler Kurulu da tekrar bir karar vererek, Samsun İdari Mahkemesi’nin bu konuda karar verme yetkisinin olmadığını, çünkü bunun için bilirkişilerin karar vermesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili de 16 bilim insanı vardı. Bunların bir kısmı nükleer santralin olabileceğini ama büyük bir kısmı da Sinop’a olmaması gerektiği ile ilgili görüş bildirdiler. Bunun üzerine Danıştay Daireler Kurulu tekrar kararını Samsun 3’üncü İdari Mahkemesi’ne bildirdi. Şimdi Samsun İdari Mahkemesi de tekrar bununla ilgili bilirkişi ve heyet raporu için Sinop Nükleer Karşıtı Platformu davacılarından 123 bin 30 lira gibi bir bilirkişi heyeti ve keşif parası istedi. Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Derneği, EMO, Çevre Dostları Derneği, Çevre Şehir Plancıları Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, KESK ve Türk Tabipler Birliği olarak 120 bin küsur lirayı hazırlayıp gönderdik. Hala yapacağız diyorlar. Biz Sinop Nükleer Karşıtı Platformu ve nükleere karşı olanlar Sinop’ta nükleer santral yapılmasına izin vermeyeceğiz. Yasal ve demokratik, meşru tüm haklarımızı kullanacağız. Bunun için de Sinop’ta nükleer santral yapılabilmesi için Sinop’un onayının alınması lazım. Sinoplunun da nükleere karşı olduğunu tüm cümle alem biliyor”