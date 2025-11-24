Sinop'ta berbere silahlı saldırı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi

Sinop'un Ayancık ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan berber yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir berber dükkanının önüne motosikletle gelen iki kişiden biri iş yerine girerek berber M.Y'ye silahla ateş ettikten sonra dışarıda bekleyen arkadaşıyla birlikte kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan M.Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop'ta berber dükkanına silahlı saldırı gerçekleştiren iki şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya yaptığı açıklamada, Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir berber dükkanına motosikletli iki zanlı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren L.K. ve P.Ç. isimli şüphelilerin Bartın'da yakalandığını belirten Yerlikaya, "Saldırganlar, motosikletlerine farklı plakalar takarak kaçmaya çalışsalar da yakalandılar️. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.