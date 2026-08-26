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Sinop’ta eski hastane binasında korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

Sinop’ta eski hastane binasında korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

26.08.2026 13:09:00
Güncellenme:
İHA
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Sinop’ta eski hastane binasında korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

Sinop’un Boyabat ilçesinde atıl durumdaki eski 75. Yıl Devlet Hastanesi binasında yangın çıktı.
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Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında atıl durumdaki eski Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi binasının morg girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını çevrede bulunan vatandaşlar fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

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KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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