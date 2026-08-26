Sinop’ta eski hastane binasında korkutan yangın: Ekipler müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında atıl durumdaki eski Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi binasının morg girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını çevrede bulunan vatandaşlar fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.