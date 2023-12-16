Sinop’ta aranan şahıs operasyonu: 11 gözaltı

Sinop’ta jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:44
Sinop’ta aranan şahıs operasyonu: 11 gözaltı
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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Serdar DAĞ- JASAT Mercek-2” operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında il genelinde çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, dolandırıcılık, kadına şiddet suçlarından aranan 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.


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