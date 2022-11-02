Sinop'ta aranan 'telefonla dolandırıcılık' zanlısı Samsun'da yakalandı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 15:16

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinop'ta, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 78 yaşındaki kadının 4 bilezik, 8 çeyrek altın, 6 gram altın ve 3 bin lirasını aldığı iddiasıyla aranan şüphelinin taksiyle Samsun'a geleceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

GÖZALTINA ALINDI

Taksinin kente giriş yaptığını belirleyen ekipler, aracı Atakum ilçesi Vatan Kavşağı'nda durdurdu.

Şüpheli C.C. (18) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen ziynet eşyaları ile 3 bin liraya el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının Sinop Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.