Sinop'ta aranan 'telefonla dolandırıcılık' zanlısı Samsun'da yakalandı
Sinop'ta telefonla aradığı yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen şüpheli Samsun'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Bürosu ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinop'ta, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 78 yaşındaki kadının 4 bilezik, 8 çeyrek altın, 6 gram altın ve 3 bin lirasını aldığı iddiasıyla aranan şüphelinin taksiyle Samsun'a geleceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
GÖZALTINA ALINDI
Taksinin kente giriş yaptığını belirleyen ekipler, aracı Atakum ilçesi Vatan Kavşağı'nda durdurdu.
Şüpheli C.C. (18) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen ziynet eşyaları ile 3 bin liraya el konuldu.
Gözaltına alınan zanlının Sinop Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Yumurtalar yurt dışında 150 lira
- Havadan Kuduz aşılı müdahale
- Patenli öğrencinin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Pandemi süreci, meme kanseri vakalarını artırdı
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
En Çok Okunan Haberler
-
- Son dakika: Menderes Samancılar duyurdu: Ünlü oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
- CHP’deki istifalara az kaldı
- Polis Akademisi Bandosu, AKP'nin seçim şarkısını söyledi: 'Toplumsal huzurun temeline dinamit!'
- Eşini kiraya veriyor! Saatlik 856, günlük 5 bin lira...
- Akşener, o video için konuştu: Hayretler içindeyim, gerçekten Sayın Erdoğan adına çok üzüldüm
- Ankara kulisleri kaynıyor: 'Erdoğan, AKP'yi artık bir yük olarak görmeye başladı'
- Son dakika... Büyükçekmece'de inşaat alanında cesetler bulundu!
- Deniz Baykal'ın oğlu Ataç Baykal: Babam CHP'den istifa etmeyi asla düşünmüyor
- Şişli'de hareketli gece: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memurunu kaputun üzerinde götürdü
- Erdoğan'dan seçimlere sekiz ay kala kurmaylarına 'Muhalefeti dinleyin' talimatı