Sinop’ta feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Sinop’un Ayancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Sinop’ta feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:36

Alınan bilgiye göre, C.B. idaresindeki 57 KD 881 plakalı otomobil, Sinop-Ayancık kara yolu Dibekli köyü mevkisinde M.T.K’nın kullandığı 20 ALJ 298 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürüleri ile 20 ALJ 298 plakalı araçta bulunan A.L.K ve D.K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Etiketler: #Sinop

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