Sinop'ta gölette cesedi bulunan kadının öldürülüp yakıldığı belirlendi
Boyabat ilçesinde cesedi bulunan 52 yaşındaki Gülten İnan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından aracıyla yakıldıktan sonra gölete atıldığı tespit edildi.
Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile özel çalışma grubu ekipleri, ilçeye bağlı Koçak köyüne yakın bir bölgedeki gölette İnan'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
İlçedeki iş yerlerine ait 54 güvenlik kamerası görüntüleri ile KGYS kayıtlarını inceleyen jandarma ekipleri, İnan'ın yol kenarında yanmış halde bulunan aracının olayın yaşadığı gün köye giden yol güzergahında başka biri tarafından kullanıldığını tespit etti.
Alınan ifadeler ve görüntülerden kimliği tespit edilen şüphelinin, ilçede esnaflık yapan Kadir K. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.
Gülten İnan ile Kadir K. arasında alacak meselesi nedeniyle anlaşmazlık
bulunduğu, olay günü ikili arasında bu nedenle tartışma yaşandığı, zanlının
İnan'ı bıçakla öldürdükten sonra aracıyla birlikte yaktığı, ardından cesedini
gölete attığı ortaya çıkarıldı.
Koçak köyünde 17 Ağustos'ta yol kenarında yanmış halde bir otomobil gören köylüler durumu jandarmaya bildirmiş, sahibi Gülten İnan'ın evinde olmadığının tespiti üzerine deniz polisi ile yakınları ve komşularının katılımıyla çalışma başlatılmıştı. İnan'ın cesedi, yürütülen çalışmalar sonucu aracın yandığı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağındaki gölette bulunmuştu.
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