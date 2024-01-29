Sinop'ta kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı
Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 11 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köylerde ulaşımda aksamalar olduğu bildirildi.
Açıklamada, merkezde 2, Boyabat'ta 4 ve Erfelek'te 5 olmak üzere 11 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma ve kar kürüme çalışmaları ise devam ediyor.
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