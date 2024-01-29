Sinop'ta kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 11 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 14:45
Sinop'ta kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı
Abone Ol google-news

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köylerde ulaşımda aksamalar olduğu bildirildi.

Açıklamada, merkezde 2, Boyabat'ta 4 ve Erfelek'te 5 olmak üzere 11 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma ve kar kürüme çalışmaları ise devam ediyor.


Sinop haberleri kar yağışı haberleri

İlgili Haberler

Bitlis'te 177 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 177 köy yolu ulaşıma kapandı
İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı başladı: Silivri beyaza büründü, Çatalca'da yollar kapandı

İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı başladı: Silivri beyaza büründü, Çatalca'da yollar kapandı
Uzmanlar, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasını değerlendirdi: Baltık Rusya'ya kapandı

Uzmanlar, Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasını değerlendirdi: Baltık Rusya'ya kapandı

En Çok Okunan Haberler