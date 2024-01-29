Sinop'ta kar nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 14:45

Güncelleme: 29.01.2024 - 14:45

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yüksek rakımdaki köylerde ulaşımda aksamalar olduğu bildirildi.

Açıklamada, merkezde 2, Boyabat'ta 4 ve Erfelek'te 5 olmak üzere 11 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin yol açma ve kar kürüme çalışmaları ise devam ediyor.