Sinop'ta merdivenden düşen çocuk yaşamını yitirdi

13 Eylül 2022 Salı, 15:04

Yeniçam köyünde 7 yaşındaki Esma B, oynamak için evlerine yapılan inşaat halindeki merdivene çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Esma B. ağır yaralandı.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Esma B, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KURTARILAMADI

Esma B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları tarafından otopsi sonrası hastane morgundan alınan Esma B'nin cenazesi, aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.