Sinop'ta sağanak sonrası hortum

Yayınlanma: 23.09.2024 - 19:40

Güncelleme: 23.09.2024 - 19:40

Sinop’un İnceburun açıklarında sağanak yağış sonrası denizde hortum meydana geldi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hortum, herhangi bir hasara yol açmadan bir süre sonra ortadan kayboldu.