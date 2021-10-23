Sinovac’ta 3. doz açmazı

23 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Yeni uygulamayı değerlendiren Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, “Sürekli aşı teşviki yapılıp insanların randevu alamaması da bir sıkıntı. Bu, tereddüdü artıran bir uygulama. Belki günü geldiğinde bu sefer insanlar aşı olmayacak. Aşı olmak isteyenlerin aşı olmasına imkân sağlamanız gerekiyor. Bu tür yanlış uygulamalar vatandaşta her zaman soru işareti oluşturur. Bu nedenle randevuların bir an önce açılması lazım” dedi.

“Randevuların Turkovac aşısının faz-3 çalışmaları için ertelendiği” tartışmalarını değerlendiren Baytemür, “Muhtemelen onun için de olabilir. Ancak Turkovac’ın çalışmaları henüz tamamlanmadı. Tamamlanmayan bir aşıyı önermek uygun olmaz. Şu an kullanımda olan bir aşı değil, sadece faz-3 için gönüllü alınıyor. Herhalde yılbaşında da hazır olacak” yorumunu yaptı.

Baytemür, “Sonbahar dönemindeyiz. Salgın yoğunlaştı. İki doz Sinovac olan, altı ay beklemeden BioNTech olmalı. Çünkü Sinovac’ın antikor düzeyi düşüyor. İkinci doz Sinovac sonrası BioNTech için en erken dört hafta yeterliyken altı ay sonrasına randevu verilmesinin gerekçesi ne olabilir?” dedi.

KAPALI ORTAM TEHLİKESİ

Sağlık çalışanlarının da Sinovac olduğunu anımsatan Baytemür, “Biz sağlık çalışanları da iki doz Sinovac olmuştuk. Üçüncü doz Biontech çıktığında hemen aşılarımızı olduk. Altı aylık bir ötelemeye gerek yok, doğru da değil. Kış yaklaşıyor, kapalı ortamlarda kalınıyor. Vaka sayıları da artışta” uyarısı yaptı.