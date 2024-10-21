Sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu
Maltepe'de bulunan bir AVM'de restoran personeli ile müşteri arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe'de bulunan bir AVM'de iddiaya göre, siparişi geciken müşteri ile restoran personeli arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taraflar arasında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
O esnada AVM'de bulunan vatandaşlar ve temizlik personeli ikiliyi ayırmaya çalıştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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