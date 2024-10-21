Sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu

Yayınlanma: 21.10.2024 - 11:29

Güncelleme: 21.10.2024 - 11:29

Maltepe'de bulunan bir AVM'de iddiaya göre, siparişi geciken müşteri ile restoran personeli arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay taraflar arasında tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

O esnada AVM'de bulunan vatandaşlar ve temizlik personeli ikiliyi ayırmaya çalıştı. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.