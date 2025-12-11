Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şırdancı Mehmet'in yayaya çarptığı kazadan görüntüler ortaya çıktı

11.12.2025 12:32:00
DHA
Muş’ta sosyal medya fenomeni 'Şırdancı Mehmet' olarak tanınan Mehmet Sur’un kullandığı otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Muş’ta Erzurum Caddesi’nde sosyal medya fenomeni 'Şırdancı Mehmet' olarak bilinen  Mehmet Sur idaresindeki otomobil, dün yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının sol kolu ve sol bacağının kırıldığı, acil ameliyata alındığı belirtildi.

KAZA SONRASI YAŞANANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Çevredeki bir otomobil sürücüsü, cep telefonuyla kaza sonrası yaşananları görüntüledi.

THY'DEN UÇUŞ YASAĞI, EŞİNE DARP İDDİASI 

THY ile yaptığı bir seyahat sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle gündem olan ve 6 ay uçuş yasağı alan Sur, mayıs ayında ise eşini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Bu arada polis, kazayla ilişkin soruşturma başlattı.

