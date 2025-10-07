Şirketin yöneticileri arasında eski AKP milletvekili İrfan Gündüz de bulunuyor: İstanbul Altın Rafinerisi’ne operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün sabah İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 21 kişi gözaltına alındı. Operasyonun gerekçesi olarak bazı altın şirketi sahipleri ve çalışanlarının devletin sunmuş olduğu yüzde üç desteği alabilmek için altın üzerinden hileye başvurduğu ve devleti sistemli olarak zarara uğratarak haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Şüphelilerin 12 milyon 537 bin 560 dolar kamu zararına neden oldukları iddia edildi. Türkiye’de ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3’lük bir destek veriliyor. İddiaya göre şüpheliler bu desteği alabilmek için kendi aralarında 24 ayrı şirket kurdu.

BİLAL ERDOĞAN AYRINTISI

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Halaç ailesine ait olan şirketin yönetim kurulu başkanlığı Ayşen Esen yapıyor, başkanvekilliği koltuğunda da Erkam Halaç oturuyor.

TBMM 21., 22. ve 23. dönem AKP İstanbul milletvekili olan İrfan Gündüz, İstanbul Altın Rafinerisi’nin yönetim kurulu üyesi. Gündüz aynı zamanda İbn Haldun Ünivesitesi’nin mütevelli heyeti başkanlığı görevini yürütüyor. Söz konusu üniversitenin mütevelli heyeti başkan vekili ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan.

HUKUK SAVAŞI

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ’ye yapılan operasyon ekonomi dünyası tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye’nin değerli metaller rafinasyonu, külçe üretimi ve altın bankacılığı alanlarında önemli yere sahip olan şirket hissedarları arasındaki hukuk savaşıyla da gündeme gelmişti. Halaç ailesine ait olan şirketlerin temelini atan Fazlı Halaç, bu yıl 85 yaşında yaşamını yitirmişti. Genç kuşağı temsil eden Ömer Halaç ise Afrika ziyaretinde kaptığı sıtma nedeniyle 2008 yılında 38 yaşında yaşamını yitirdi.

Kardeşlerden Özkan Halaç ise 2014 yılında kalp krizi nedeniyle 42 yaşında yaşamını yitirince çoğunluk hisseleri eline geçen bir diğer kardeş Özcan Halaç ailenin diğer fertleri tarfından dava edildi. Son dönemde savcılık tarfından şirketlere yapılan operasyonlarda el koyma ve TMSF’ye devretme işlemi dikkat çekiyor. Son olarak Can Holding ve İBB itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’ın bazı şirketleri TMSF’ye devredilmişti. TMSF’ye geçen şirket sayısının 1050’yi aştığı belirtiliyor.