Şirketler iflas bayrağını çekti
İzmir'de ilk 10 ay içerisinde binlerce işçi çalıştıran 3079 şirket, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizden dolayı kapısına kilit vurdu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir, Ankara ve İstanbul’da 2022 yılı Ekim ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2022’nin ilk 10 ayında İzmir’de 6 bin 582 şirket, 867 gerçek kişi ticari işletmesi ve 76 kooperatif kuruldu. 2021’in ilk on ayında ise 5 bin 456 şirket, 937 gerçek kişi ticari ve 49 kooperatif kurulmuştu. Geçen yıla göre yüzde 20’lik bir artış görüldü. Ekim ayında kurulan ve kapanan şirketlerin faaliyetlerine göre dağılımda ticaret, imalat, inşaat, konaklama ve yiyecek sektörü ilk sırada yer aldı.
2021 YILINA GÖRE KAPANIŞTA ARTIŞ VAR
2022’nin ocak ve ekim ayları arasında İzmir’de 1034 şirket, 913 gerçek kişi ticari işletmesi ve 60 kooperatif kepenk indirirken 1031 şirket ve 41 kooperatif de kapanış işlemlerini başlattı. Önceki yılın 10 aylık verileri ile karşılaştırıldığında kapanan şirket sayısında artış dikkat çekiyor. Şirket sayısı yüzde 61 oranında, tasfiye sürecine giren şirket sayısı ise yüzde 31 oranında arttı. 2021’in ilk on ayında 643 şirket, 32 kooperatif ve 901 gerçek kişi ticari işletmesi kepenk indirirken 788 şirket ve 30 kooperatif de kapanış işlemlerini başlatmıştı.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Dikkat çeken iki olasılık!
- Yeni bir ittifak kuruldu, ismi açıklandı
- Yasak Elma'ya konuk oyuncu olarak gelmişti; yeni gelişme
- Ateş pahası harçlar çağ yangınına dönüyor
- 'Seçim tarihi öne alınır mı?' sorusuna yanıt
- Meclis’te Süleyman Soylu tartışması
- Eşinden ilginç 'fantezi' açıklaması