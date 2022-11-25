Şirketler iflas bayrağını çekti

25 Kasım 2022 Cuma, 07:49

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir, Ankara ve İstanbul’da 2022 yılı Ekim ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2022’nin ilk 10 ayında İzmir’de 6 bin 582 şirket, 867 gerçek kişi ticari işletmesi ve 76 kooperatif kuruldu. 2021’in ilk on ayında ise 5 bin 456 şirket, 937 gerçek kişi ticari ve 49 kooperatif kurulmuştu. Geçen yıla göre yüzde 20’lik bir artış görüldü. Ekim ayında kurulan ve kapanan şirketlerin faaliyetlerine göre dağılımda ticaret, imalat, inşaat, konaklama ve yiyecek sektörü ilk sırada yer aldı.

2021 YILINA GÖRE KAPANIŞTA ARTIŞ VAR

2022’nin ocak ve ekim ayları arasında İzmir’de 1034 şirket, 913 gerçek kişi ticari işletmesi ve 60 kooperatif kepenk indirirken 1031 şirket ve 41 kooperatif de kapanış işlemlerini başlattı. Önceki yılın 10 aylık verileri ile karşılaştırıldığında kapanan şirket sayısında artış dikkat çekiyor. Şirket sayısı yüzde 61 oranında, tasfiye sürecine giren şirket sayısı ise yüzde 31 oranında arttı. 2021’in ilk on ayında 643 şirket, 32 kooperatif ve 901 gerçek kişi ticari işletmesi kepenk indirirken 788 şirket ve 30 kooperatif de kapanış işlemlerini başlatmıştı.