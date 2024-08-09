Şirketler rüzgâr ve güneş enerji santralları kurmak için kolları sıvadı: 14 bin ağaç kesilecek

Yayınlanma: 09.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.08.2024 - 04:00

Son olarak Sabancı Holding’e ait Enerjisa Üretim Anonim Şirketi, Kaz Dağları coğrafyasını da kapsayan Balıkesir Gönen ve Çanakkale Yenice’de RES kurmak için kolları sıvadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirketin projesi için sona yaklaşıldı. Proje, yurttaşların öneri ya da itirazları için 10 gün görüşe açıldı.

ORMAN YOLLARI KULLANILACAK

Daha sonra onay çıkacağı düşünülen proje kıyıma yol açacak. Şirketin 261 milyon TL harcayacağı proje için seçilen yerler, BalıkesirÇanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planı’na göre, tarım alanı, içme kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanı, Fındıklı kırsal yerleşik alan ve orman içinde kalıyor. Ayırca projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda yer alan bilgiye göre, kurulacak olan 18 türbin için karaçam, kızılçam, kayın, gürgen ve meşe ağaçlarından oluşan 14 bin 29 ağaç kesilecek. Bunun yanında santral ulaşımı için de orman yolları kullanılacak. Ayrıca kullanılacak olan orman yollarında genişletme de yapılacak. 9 bin 239 metre uzunluğunda yeni yol yapılacak.

ENDEMİK TÜRLER VAR

Tüm bunların yanında yine ÇED raporuna göre bölgede endemik türler de bulunuyor. Saha çalışmaları kapsamında 60 farklı familyaya ait toplam 320 bitki türü belirlendi.

CİĞERLERİMİZ YANIYOR!

İklim krizinin etkilerinin artmasıyla birlikte yaz aylarında orman yangınları da artış gösterdi. Hemen hemen her gün birçok bölgede orman yangını çıkıyor. Muğla’nın Milas ilçesi kırsal Sekköy Mahallesi’nde önceki gün çıkan ve tarım arazilerine de sıçrayan yangın 18 saatte söndürüldü ve 60 hektarlık arazide etkili oldu. Zarar gören alanlar dronla havadan görüntülenirken zeytinlikleri yanan Ayşen Solmaz, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Dededen kalma 70 yıllık zeytin ağaçlarının zarar gördüğünü belirten Solmaz, “Yangının elektrik tellerinden çıktığını gördüm. Zeytinliklerim gitti, sadece ineklerim kaldı, çok üzgünüm” dedi.

21 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın Germencik’te tarım arazilerinde başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın nedeniyle Argavlı köyü boşaltıldı. Söke’ye kadar yayılan yangın, 21 saat sonra dün kontrol altına alındı. Bingöl’ün Genç ilçesindeki Çamlıyurt ve Soğukpınar köyleri arasındaki alanda çıkan orman yangını ise ekiplerin sekiz saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne Lalapaşa’da da anız yangını orman ve ayçiçeği tarlasına sıçradı. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Manisa Yunusemre’deki yangına havadan ve karardan müdahale edildi. Ekiplerin 30 dakikalık çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı.

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DEREDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ KORKUTTU

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyündeki derede yaşanan balık ölümleri kaygıya yol açtı. Dün sabah saatlerinde sahile gidenler, Danişment Deresi’nde yüzlerce balığın öldüğünü gördü. Bölgedekiler, durumu jandarma ve Keşan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. Balıkların ölüm nedeni dereden alınacak örneklerin incelenmesinin ardından belli olacak. (DHA)