‘Şirketlerimiz riskini çok iyi analiz etmeli’

ANADOLU Sigorta’nın, sigorta farkındalığını artırmak ve KOBİ’lerle gençleri buluşturmak amacıyla sürdürdüğü “Anadolu Buluşmaları”nın altıncısı, Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) düzenlendi.

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, sektörün en değerli varlıkları koruduğuna ve potansiyel hasarların önleyiciliği rolünü üstlendiğine dikkat çekerek sigortanın ihtiyaç anında alınabilecek bir ürün olmadığını ve bu nedenle risklerin çok iyi analiz edilerek ihtiyaçlara uygun seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tuğtan şu çağrıyı yaptı: “KOBİ’ler ülkemizin can damarı. Bu yüzden risklerini çok iyi analiz etmeliler. Ayrıca her işletme, faaliyet alanında gerektiği ölçüde bölgeye özgü riskleri de hesaba katmalı.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

MİLLİ Reasürans’ın, KKTC Maliye Bakanlığı Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi için İstanbul’da eğitim programı düzenlediği, burada reasürans uygulamaları, hasar yönetimi gibi konuların ele alındığı açıklandı.

GARANTI BBVA Emeklilik’in, fon çeşitliliğini artırma stratejisi doğrultusunda “Gümüş Emeklilik Yatırım Fonu” ile yatırımcılara yeni alternatif sunduğu açıklandı. Fonu oluşturan portföyün en az yüzde 80’i gümüşe dayalı.

MEDIAMARKT Türkiye ile BNP Paribas Cardif Türkiye’nin işbirliği yaparak müşterilerine yenilenmiş cep telefonunda “+1” yıl uzatılmış garanti opsiyonu sunduğu açıklandı. Bu telefonlarda yasal garanti süresi normalde bir yıl.

MAPFRE Sigorta’nın, performansa göre başarılı olan iş ortaklarıyla birlikte Arjantin ve Uruguay’a özel bir seyahat gerçekleştirdiği açıklandı. Genel Müdür Erdinç Yurtseven, “İş ortaklarımızla bağımızı güçlendireceğiz” dedi.