Şırnak'ın plaka kodu ne? Şırnak'ın plaka numarası kaç? Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri...



Şırnak plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ŞIRNAK'IN PLAKA KODU NEDİR?

Şırnak’ın plaka kodu 73 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Şırnak’ta araç plakaları, 73 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Şırnak Plaka Kodunun Anlamı

Şırnak’ın plaka kodu olan 73, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 73 sayısı, Şırnak’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Şırnak’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Beytüşşebap 73 B, 73 BE

Cizre 73 C, 73 CZ

Güçlükonak 73 G, 73 GK

İdil 73 İ, 73 ID

Silopi 73 S, 73 SL

Uludere 73 U, 73 UL

Merkez 73 M, 73 MR