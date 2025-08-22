Cumhuriyet Gazetesi Logo
Şırnak'ın plaka kodu ne? Şırnak'ın plaka numarası kaç? Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri...

Şırnak'ın plaka kodu ne? Şırnak'ın plaka numarası kaç? Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri...

22.08.2025 14:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Şırnak'ın plaka kodu ne? Şırnak'ın plaka numarası kaç? Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri...

Şırnak’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Şırnak ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Şırnak plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

ŞIRNAK'IN PLAKA KODU NEDİR?

Şırnak’ın plaka kodu 73 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Şırnak’ta araç plakaları, 73 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Şırnak Plaka Kodunun Anlamı

Şırnak’ın plaka kodu olan 73, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 73 sayısı, Şırnak’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Şırnak ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Şırnak’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Beytüşşebap    73 B, 73 BE
Cizre    73 C, 73 CZ
Güçlükonak    73 G, 73 GK
İdil    73 İ, 73 ID
Silopi    73 S, 73 SL
Uludere    73 U, 73 UL
Merkez    73 M, 73 MR

İlgili Konular: #türkiye #Şırnak #Plaka