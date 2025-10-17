Şırnak'ta 'dosya kapatma' iddiası: 2 polis memuru tutuklandı

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2024 yılına ait soruşturmasında şüpheli olarak yer alan Ş.T.'yi arayan E.K. ve O.Ş. adlı polis memurlarının, ‘Dosyanı kapatacağız’ diyerek Cumhuriyet başsavcısının adını kullandıkları ve bu yolla 5 bin dolar talep ettiklerine dair şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli polis memurlarını Silopi ve İstanbul’un Beykoz ilçesindeki adreslerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 polis memuru, çıkarıldıkları mahkemece 'irtikap' suçundan tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.