Şırnak'ta genç hemşirenin şüpheli ölümü

Şırnak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 28 yaşındaki F.Y., dün gece hastane nöbetinden çıktıktan sonra evine gitti. Sabah saatlerinde arkadaşlarının telefonlarına cevap vermemesi üzerine yaşadığı eve çilingir çağırıldı.

F.Y. evin içerisinde asılı bir şekilde bulundu. Durum, genç hemşirenin arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde F.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ayrıntılı inceleme başlatıldı.

Genç hemşirenin cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.