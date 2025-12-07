Şırnak'ta mağarada ceset bulunmuştu: İlk bulgular karbonmonoksiti işaret etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.12.2025 17:11:00
Güncellenme:
AA
Şırnak’ın Cizre ilçesinde mağarada ölü bulunan 58 yaşındaki kişinin ilk bulgulara göre karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki mağarada cesedi bulunan kişinin ilk bulgularda karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün 58 yaşındaki Kesim K'nin Düzova köyü kırsalındaki bir mağarada ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsideki ilk bulgulara göre, Kesim K'nin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Otopsinin ardından cenaze aileye teslim edildi.

Kesim K'nin kesin ölüm nedeni, Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki incelemenin ardından belirlenecek. 

