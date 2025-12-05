Şırnak Üniversitesi'ndeki atama skandalında yeni perde! Kendini peygamber ile bir tuttu! Muhalif medyayı ‘kafir’ ilan etti

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, 2023'te güvenlik görevlisi olarak üniversiteye alındığının ortaya çıkmasının ardından görevden alınan kardeşi Abdullah Alkış için Rektörlük Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğünde bir kişilik "Büro Personeli" ilanı açtı. OLayın duyulmasının ardından rektörün paylaşımları dikkat çekti.

'Peygamberî bir yalnızlık yaşıyorum' diyen Rektör, haberi paylaşanlar için ise 'kafir medya' dedi.

Rektör Alkış, Odatv, Halk TV, Sözcü, BirGün ve Cumhuriyet için "kafir ve mürted odakların güdümündeki sözde haber mecraları" derken, haberi yapan muhafazakar medya için de "avanak" ifadesini kullandı.

Rektör Abdurrahim Alkış, beş senedir Facebook hesabı kullanmadığını söylediği kardeşi Abdullah Alkış'ın ise Facebook hesabını kullanmaya devam ettiği görüldü:

"Bana ve abime bela olan, atamamı bozan, başta ODA TV olmak üzere tüm namussuz kafir medyaya karşı Cuma günü namazdan sonra üniversitemiz kampüsü girişinde tüm üniversite toplanacağız. Değerli hocalarımız abim için kafir medyaya bir darbe indirecek. Abimin talimatıdır, herkes katılsın dedi. Ben de orada olacağım kim gelmiş kim gelmemiş not edeceğim’.’