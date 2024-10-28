Şırnak'ta bazı bölgeler ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Yayınlanma: 28.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 28.10.2024 - 17:40

Şırnak'ta il ve ilçe sınırları içerisinde yer alan çok sayıda kırsal bölge ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Şırnak Valiliği, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerdeki bazı bölgelerin 29 Ekim-12 Kasım arasında ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiği duyuruldu.

Kararın gerekçesinde ise "Valiliğince; milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ilgili kısım şöyle:

"Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 29 Ekim (Dahil)-12 Kasım (Dahil) tarihleri arasında 15 gün ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."