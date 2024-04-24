Şırnak'ta Cudi ve Gabar dağları bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları bölgeleri, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.
Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesi ile merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı bölgesinin 25 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
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