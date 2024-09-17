Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 17.09.2024 - 14:02

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla 10 Eylül'de 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Etiketler: #Şırnak #Terör #Operasyon

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