Şırnak'ta terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 14:02

Güncelleme: 17.09.2024 - 14:02

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla 10 Eylül'de 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.