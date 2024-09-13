MSB: Irak'ın kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine 7, 8 ve 9 Eylül'de düzenlenen hava harekatlarında Gara, Hakurk ve Kandil'de toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 7, 8 ve 9 Eylül'de düzenlenen hava harekatlarında Gara, Hakurk ve Kandil'de toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi. Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.
Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 13, 2024
Irak’ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 10, Hakurk’ta 6 ve Kandil’de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez,… pic.twitter.com/8KRtI9fI0t
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