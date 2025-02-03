Sirtt'te kayyum, belediyedeki işçileri işten çıkardı
Siirt Belediyesine DEM Partili yönetime atanan kayyum, usulsüz alındıkları gerekçesiyle 35 kişinin iş akdini feshetti.
Siirt Belediyesi'ne atanan kayyum, bünyesindeki şirkette yakın zamanda işe başlatılan 35 kişiyi işten çıkardı.
İçişleri Bakanlığınca 29 Ocak'ta görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesine yakın zamanda işe girişleri yapılan 35 kişinin işe alım süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı belirtildi.
Söz konusu kişilerin işe alımında "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar"a uyulmadığı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadığı aktarılan açıklamada, bu süreçte "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulmadan ve Türkiye Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiğinin tespit edildiği ifade edildi.
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