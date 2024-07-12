Şişli Adliyesi'nin hikayesi: Manukyan'ın kiracılığından Çağlayan Adalet Sarayı'na....

Yayınlanma: 12.07.2024 - 11:35

Güncelleme: 12.07.2024 - 11:46

İş hayatına terzilikle başlayan Türkiye Ermenisi Matild Manukyan, babasına ait binaların kirasını ödeyemediği için genelev işletmelerinden birine ortak oldu.

İşlettiği genelev sayısını 37’e çıkaran Manukyan, genelev patroniçesi olarak anılmaya başlandı.

6 KEZ VERGİ REKORTMENİ OLDU

Genelevlerden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürerek ailesinden kalan mülklerin sayısını artıran Manukyan, 6 kez vergi rekortmeni oldu. Yüzlerce dairesi, onlarca iş merkezi bulunan Matild Manukyan’a ait Şişli’deki 179 numaralı han ise yıllarca Şişli Adliyesi ve Belediye binası olarak hizmet verdi.

2012 yılında Çağlayan Adliyesi’nin açılmasıyla boşaltılan Manukyan’ın binası yıllarca kullanılmadı.

Uzun süre Şişli Adliyesi olarak hizmet veren bina, daha sonra Manukyan’ın tek varisi olan oğlu Kerope Çilingir tarafından bir yatırımcıya satıldı.

Taksim Hill, Art Otel, Kafkasya Otel, Panorama Health Club ve Florya Konağı Oteli bünyesinde bulunduran Gevrekli Turizm’in sahibi Hüseyin Yüksel, 2018 yılında yatırımcıdan satın aldığı eski Şişli Adliyesi’ni 4 yıldızlı otele dönüştürdü.

6 suit ve 2 kral dairesi ile birlikte toplam 128 odanın yanı sıra restoran, kahvaltı salonu, kış bahçesi, toplantı salonları ve otoparka sahip toplam 10 katlı bina, 2019 yılından bu yana “Bade Hotel” olarak hizmet veriyor.

Kavgaların, tartışmaların eksik olmadığı, mübaşirlerin davalı ve davacıları çağırdığı koridorlarda artık oda servisi arabaları ve misafirlerin valizlerini taşıyan bellboylar dolaşıyor. Eskiden duruşma salonu, kalem ya da hakim savcı odası olarak hizmet veren odalar, kral dairesi, suit ve çift kişilik oda olarak kullanılıyor. Otele dönüştürülen ve bir dönem Türkiye gündeminden düşmeyen eski Şişli Adliye binası havadan görüntülendi.

“ADALET, NASIL MANUKYAN’IN BİNASINDA ARANIR?”

Şişli Adliyesi eski binasının hikayesiin anlatan Arkeolog Tarihçi Ömer Faruk Yavaşçay, “Manukyan, Türkiye Ermenisi, genelev patroniçesidir. Onun ünlü olma sebebi ise Beyoğlu’nda Zürafa Sokak’taki genelevlerdi. O sokaktaki çoğu ev onundu. Birçok kadının hayatını karartmıştı. Yılda milyonlarca dolar para kazanıyordu. Bu paralar sayesinde başta İstanbul olmak üzere birçok yerde gayrimenkulü oldu. Babası Emenidir, annesi ise İsviçrelidir. Kendisi meslek hayatına terzilik ile başlamıştır. Bu işe Karaköy’de bir geneleve ortak olarak başladı. İşlettiği genelev sayısı 30’u aşmıştır. Genelevden kazandığı paraları gayrimenkule dönüştürmüştür ve 6 kez vergi rekortmeni olmuştur. Yüzlerce gayrimenkulü, onlarca iş merkezi vardır. Onlardan birisi de Şişli’de bulunan eski adliye binasıdır. Eski Şişli Adliyesi önceden bir hanmış. Manukyan kazandığı paralarla hanı satın almış. Daha sonra handa da bu işi yürüttüğü söyleniyor. Yıllarca orası kendisine ait kalıyor. Daha sonra burayı Adalet Bakanlığı’na kiraladı. Bundan dolayı bazı kesimler tepki de göstermiştir. ‘Adalet, nasıl Manukyan’ın binasında aranır’ tepkileri olmuştur. 2012 yılında Çağlayan Adliyesi açılıyor. Adliyenin açılmasıyla o bina kapatıldı ve yıllarca boş kaldı. 2018 yılında bir iş adamı tarafından satın alındı” dedi.

“ESKİ ŞİŞLİ ADLİYESI OTEL OLARAK HAYATINI SÜRDÜRMEKTE”

Eski Şişli Adliyesi’nin bir iş adamı tarafından satın alınarak otele çevrildiğini belirten Yavaşçay, “Otelde 128 odanın yanında 6 suit ve 2 kral dairesi vardır. 4 yıldızlı bir oteldir. Ayrıca Manukyan sahibi olduğu bu yerde yargılanmıştır. Bu da çok önemli bir ayrıntıdır. Manukyan’ın tüm mirası oğlu Kerope Çilingir’e kalmıştır. Yapı, önce oğlu tarafından bir yatırımcıya satıldı. Yatırımcı ise Gevrekli Turizm’e satmıştır. Türkiye gündeminden düşmeyen eski Şişli Adliyesi günümüzde otel olarak hayatını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.