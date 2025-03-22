Şişli Belediye Başkanı Şahan savcılığa sevk edildi: Avukatı Hüseyin Ersöz'den açıklama

Yayınlanma: 22.03.2025 - 19:26

Güncelleme: 22.03.2025 - 19:26

Gözaltına alınmasının 4’üncü gününde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, ifade vermek üzere savcılığa sevk edildi. Şahan’ın avukatı Hüseyin Ersöz, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ersöz, suçlamaların mesnetsiz ve masumiyetlerinin ortada olduğunu belirtti.

Başkan Şahan’ın yaklaşık iki saat süren ifadesinde, yöneltilen suçlamalara ayrıntılı yanıtlar verdiğini, suçlamaların dayanağını oluşturan bilgi ve belgelerin “tamamen afaki yorumlara” dayandığını söyleyen Ersöz, “Gözaltı tedbirine gerekçe gösterilen hususlar mesnetsizdir” dedi.

Suçlamaların büyük ölçüde cep telefonu sinyal bilgilerine dayandığını belirten Ersöz, Şahan’ın bazı kişilerle aynı yerde bulunması ve telefon irtibatı kurması gibi iddiaların delil olarak gösterildiğini söyledi. Bu kayıtlara itiraz ettiklerini aktaran Ersöz, sürecin sulh ceza hakimliklerinde devam ettiğini bildirdi.

"DELİLLERE DAYANMIYOR"

Dosyada yer alan iki gizli tanık ifadesine de dikkat çeken Ersöz, “Bu ifadeler de somut delillere dayanmıyor. Tıpkı önceki benzer yargılamalarda olduğu gibi, kulaktan dolma, uydurma nitelikte iddialarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Şahan’ın sivil toplum faaliyetlerine ilişkin de sorular yöneltildiğini belirten avukat Ersöz, bu çalışmaların hiçbir şekilde suç unsuru taşımadığını vurguladı.

“BAZI GAZETECİLER DOSYAYA AVUKATLARDAN ÖNCE ULAŞTI”

Soruşturmanın gizliliğine rağmen bazı gazetecilerin dosyadaki bilgilere erişip yayınlamasını da eleştiren Ersöz, “Biz avukatlar dosyaya erişemezken, bazı televizyon ve internet yayınlarında delillerin ifşa edildiğini görüyoruz. Sayın Başkan, itibarının hedef alındığını düşünüyor” dedi.

Gözaltı sürecinin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Ersöz, savcılık ifadesinin akşam saatlerinde ya da ertesi sabah alınabileceğini ifade etti. İstanbul Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığını söyleyen Ersöz, aynı dosyada adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı’nın da ifade işlemlerinin tamamlandığını hatırlattı.

“MORAL VE SAĞLIĞI YERİNDE”

Ersöz, “Sayın Başkan’ın moral ve sağlığı gayet iyi. Suçlamaların mesnetsizliği karşısında masumiyetimiz ortadadır. Kendisi sizlere teşekkürlerini ve selamlarını iletiyor” diye konuştu.

Ayrıca, Saraçhane’deki protestolarda gözaltına alınan lise ve üniversite öğrencilerinin, Başkan Şahan’la aynı nezarethaneye alındığını belirten Ersöz, bu öğrencilerin arasında Şahan’ın mezun olduğu Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğunu söyledi.

Ersöz, “Gençlerle tanışma, sarılma ve birbirlerini teselli etme fırsatı buldular. Birlikteler ve moralleri yüksek” dedi.