Şişli D-100 Karayolu'nda motosiklet kazası: Sürücüler trafiği durdurdu

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:08

Güncelleme: 18.04.2023 - 09:08

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkisinde Edirne istikametine, saat 02.00 sıralarında; henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 GGY 374 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.

SÜRÜCÜLER TRAFİĞİ DURDURDU

Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yavaşlayarak trafiği durdurdu ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolunda oluşan trafik, polis ekiplerinin çalışmalarından ve motorun yoldan kaldırılmasından sonra normale döndü. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattı.