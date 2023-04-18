Şişli D-100 Karayolu'nda motosiklet kazası: Sürücüler trafiği durdurdu
İstanbul Şişli, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı.
D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkisinde Edirne istikametine, saat 02.00 sıralarında; henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 GGY 374 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı.
SÜRÜCÜLER TRAFİĞİ DURDURDU
Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yavaşlayarak trafiği durdurdu ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle D-100 karayolunda oluşan trafik, polis ekiplerinin çalışmalarından ve motorun yoldan kaldırılmasından sonra normale döndü. Polisin kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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