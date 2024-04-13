Şişli D-100'de feci kaza: Bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti!
Şişli D-100 Karayolu'nda seyir halinde olduğu sırada bariyere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Feci kaza, 03.00 sıralarında Mecidiyeköy D-100 Karayolu, Beşiktaş istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 34 SG 8762 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ismi öğrenilemeyen sürücü ve arkasında bulunan kişi motosikletten düşerek savruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi.
Kazada, motosiklette yolcu konumunda bulunan kişi ise kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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