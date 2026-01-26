Şişli'de cesedi bulunmuştu: Katledilen Durdona Khakımova'nın son görüntüleri ortaya çıktı!

Olay, 24 Ocak'ta Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta bulunan çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği belirlendi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, öldürülen kadının sevgilisi olduğu öğrenilen D.A.U.T.'nin cinayeti işlediğini, G.A.K.'nin ise ona yardım ettiğini tespit etti.

Yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, şüphelilerin Gürcistan'a kaçmak üzere İstanbul Havalimanı'na gittiklerini belirledi.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İki şüpheli, yurt dışına çıkamadan 8 saatlik çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Cesede ait diğer parçalar ise aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, cinayete ilişkin E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

EVDEN ÇIKTIĞI ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayeti işlediği belirtilen D.A.U.T, ona yardım ettiği öğrenilen G.A.K. ve diğer şüpgeli E.K.'nin Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu devam ederken öldürülen Durdona Khakımova'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Fatih'teki evinden çıkan Khakımova'nın Ümraniye'deki eve gittiği öğrenildi.