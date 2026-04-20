Şişli’de okul önünde skandal afiş: Travma yaşayan çocuklara yeni bir darbe

Gülnur Saydam

İstanbul Şişli’de bulunan Sait Çiftçi İlkokulu’nun önünde günlerdir kaldırılmayan bir sinema afişi, velilerin ve yurttaşların tepkisini çekiyor. Elektrik panosuna asılan ve “Nasıl Katil Olunur?” başlığını taşıyan afiş, özellikle son dönemde yaşanan şiddet olaylarının ardından çocukların psikolojisi üzerindeki etkileri nedeniyle tartışma yarattı.

Aileler, zaten hassas bir süreçten geçen çocukların okul gibi güvenli olması gereken bir alanın girişinde bu tür içeriklere maruz bırakılmasını “açık bir ihmal” olarak değerlendiriyor. Günlerdir yerinde duran afişin kaldırılmaması ise “duyarsızlık” eleştirilerini büyütüyor.

Okul önünde Cumhuriyet’e konuşan bir veli durumu şu sözlerle özetledi:

"Saçmalık yani. Günlerdir konuşulanın aksine çocukların aklına böyle şeyler kazınıyor. Kötü."

Bir başka yurttaş ise tepkisini, "Olmaması lazım ama yapıyorlar işte, kötü bir şey" sözleriyle dile getirdi.

Velilerin en sert çıkışı ise çocuklarını korumaya çalışırken karşılaştıkları bu tabloya yönelik oldu. Bir yurttaş, "Biz evde konuyu açmıyoruz çocuk olumsuz etkilenmesin diye ama eğitim kurumunun önünde katil olmayı öğreten bir afiş asılı. Resmen aklımızla dalga geçiliyor. Rezalet" dedi.

DENETİM NEREDE?

Uzmanlar, çocukların gelişim çağında şiddet içerikli görsellerle karşılaşmasının kaygı, korku ve davranış bozukluklarına yol açabileceğine dikkat çekerken; böylesi bir afişin ilkokul önünde günlerce kalması denetim mekanizmalarını da sorgulatıyor.

KAMUSAL ALANDA SORUMLULUK

Eğitim kurumlarının çevresinin çocuklara uygun içeriklerle düzenlenmesi gerektiği yönündeki mevzuata rağmen, söz konusu afişin kaldırılmaması “kim denetliyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Veliler yetkililere çağrıda bulunuyor: ‘Okul önleri reklam alanı değil, çocukların güvenli alanıdır. Bu ihmal derhal son bulmalı.’