Şişli'de tur otobüsünde çıkan yangın! Alevler park halindeki 2 araca daha sıçradı…

Şişli'de seyir halindeki tur otobüsünde yangın çıktı. Otobüs içerisindeki turistler tahliye edilirken çevredekiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Otobüste çıkan yangında alevler park halindeki 2 araca daha sıçradı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.