Şişli mitingi davasında erteleme kararı

CHP'nin Şişli'deki “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine katılan 10 kişi hakkında “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmama” ve "Toplantı yürüyüşlere silah vb. aletle katılarak ve kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma” suçlamaları ile dava açılmıştı.

Davanın ikinci duruşması bugün 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada hazır bulunan müdafi avukatlar, savunmalarının mahkemeye yazılı bir şekilde sundu.

Mütalaanın bir sonraki duruşmada açıklanacağı ifade edildi. Bir sonraki duruşma 13 Şubat 2025, saat 10.30’a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

10 kişi için hazırlanan iddianamede; İstanbul Valiliği’nin “eylem yasağına rağmen protestoya katıldıkları”, “uyarılara rağmen dağılmadıkları ve bazı sanıkların yüzlerini kapattıkları” gerekçesiyle 2911 sayılı Kanun’a muhalefet suçlamasıyla cezalandırılmaları istenmişti.