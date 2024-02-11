Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada bir polis yaralandı
Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Yere yatırılarak durdurulan 3 kişi gözaltına alındı. Kavgaya müdahale eden 1 polis, arbede sırasında yaralandı.
Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grubun kavgasına polis ekipleri müdahale etti. Bu sırada gruptakiler, polise zorluk çıkararak kavgayı sürdürdü. Ekipler ise kavgayı sonlandırmak için havaya ateş açtı.
Polisler gruptan 3 kişiyi yere yatırarak güçlükle gözaltına aldı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memuru yaralanırken, olay yerine çok sayıda destek ekip sevk edildi. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan polis memuru ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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